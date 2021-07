Temporali violenti in Veneto: fortissima grandinata investe Asiago, è tutto bianco

Il maltempo non sta risparmiando tantissime località del nord Italia, soprattutto tra Lombardia e Veneto come purtroppo ampiamente annunciato stamattina nel nostro consueto editoriale. Violentissimi temporali hanno colpito la Lombardia nel corso del pomeriggio, mentre in questi minuti è il Veneto a fare i conti con una supercella di dimensioni ragguardevoli e di intensità estrema.

Le fortissime raffiche di vento, legate al downburst del temporale, sono seguite da grandinate a tratti distruttive e piogge intense. La grandine ha già investito la pianura tra veronese e vicentino, ma anche in montagna le cose non vanno tanto meglio.

Le immagini che vi mostriamo arrivano dalla località di Asiago, a circa 1000 metri di quota, in provincia di Vicenza. La cittadina montana è stata investita da una fortissima grandinata che ha letteralmente imbiancato il paesaggio come fosse neve. Purtroppo si tratta di grandine che tra l’altro ha causato altri danni soprattutto sulla vegetazione.

Le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e ghiaccio, tanto da mandare in tilt la circolazione.

A cura di Raffaele Laricchia

