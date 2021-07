Devastanti incendi in Siberia: vasti territori avvolti da un denso fumo [VIDEO]

Non c’è pace per la Siberia: il copione delle scorse estati sembra ripetersi nuovamente e questa volta anche con impatto maggiore. Ci riferiamo ai vasti incendi che ancora una volta stanno devastando numerose regioni siberiane, in grado di mandare in fumo decine di migliaia di ettari di verde e uccidere milioni di animali selvatici.

La regione più colpita è quella della Yakutia, quella che in inverno diviene famosa per le temperature più basse del mondo (addirittura inferiori ai -60°C). La Yakutia sta facendo i conti con vasti incendi, talmente grandi che possono essere osservati dallo spazio.

I satelliti hanno immortalato enormi nubi di fumo denso su tutta la regione, per un’estensione che supera i 4 milioni di chilometri quadrati. Gli incendi sono alimentati da forti venti, i quali rendono davvero complicato il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Riguardo l’innesco di questi enormi incendi ci sono varie ipotesi: da un lato i fulmini, dall’altro la mano dell’uomo. Impressionante questo video che arriva da Yakutsk, dove aleggia nell’aria una pesante coltre di denso fumo, dannosissimo per la salute.

A cura di Raffaele Laricchia

