Meteo: caldo e afa ancora protagoniste oggi al sud, stabile al nord?

È tornato il Sole su tutto il nord Italia dopo la pesante ondata di maltempo che ieri ha investito innumerevoli località tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto. Il fenomeno più distruttivo è stata la grandine, caduta in quantità esagerate e soprattutto con dimensioni estremamente pericolose, come vi abbiamo mostrato in questo articolo.

Ora l’aria è più stabile e più secca sulle regioni settentrionali, pertanto non vi sono condizioni di maltempo e non ce ne saranno per tutta la giornata. Al sud, invece, il caldo è ancora padrone della situazione.

METEO 9 LUGLIO 2021 | Stabile e soleggiato su tutta Italia, ad eccezione di innocui addensamenti nelle zone interne del centro-sud. Isolatissimi temporali pomeridiani potrebbero svilupparsi sull’arco alpino.

Temperature in calo su tutto il centro-nord rispetto a ieri e con essa cala leggermente anche l’umidità. Discorso diverso per il sud dove vivremo una nuova giornata calda e afosa.

Le massime sfioreranno i 40-41°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Caldo molto afoso sulle coste a causa degli altissimi tassi d’umidità. Tutti i dettagli nel video qui sopra, presentato da Raffaele Laricchia.

A cura di Raffaele Laricchia

