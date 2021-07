Incendi devastanti in Russia: distrutti centinaia di edifici a Chelyabinsk

E’ grande emergenza in Russia per vasti incendi che da giorni stanno interessando soprattutto l’area centrale del paese. E’ la regione russa di Chelyabinsk, sui Monti Urali, la più colpita: qui i roghi hanno bruciato molti ettari di bosco e devastato diverse località , distruggendo oltre un centinaio di edifici. Si registrano anche una vittima e 18 feriti. Centinaia le persone evacuate.

Più di 600 soccorritori, tra cui equipaggi di aerei ed elicotteri del ministero dell’Emergenza, stanno combattendo le fiamme che finora hanno colpito 14.000 ettari di terreno, un’area delle dimensioni del Kuwait. Almeno 5 i grandi incendi separati nella regione di Chelyabinsk.

Negli ultimi giorni, gli incendi hanno interessato anche vaste aree della Russia orientale, con la regione siberiana della Yakutia duramente colpita.

Secondo Greenpeace, il cambiamento climatico sta aggravando la vulnerabilità della Russia agli incendi boschivi, contribuendo a ondate di calore e siccità , oltre che temporali violenti. Tuttavia, la maggior parte degli incendi è causata da persone, ha ricordato il gruppo ambientalista.

