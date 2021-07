Scossa di terremoto intensa nel mar Adriatico, tremori da Ravenna a Pesaro [dati INGV]

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 11 luglio 2021, esattamente alle 12.56, sull’Adriatico settentrionale parecchi chilometri a largo delle coste di Romagna e Marche.

Secondo quanto riferito dall’INGV, il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 4.1 mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 31 km di profondità . Epicentro localizzato in mare aperto, esattamente 50 km a largo di Marina di Ravenna.

La scossa è stata nettamente avvertita, per pochi istanti sui litorali italiani tra Romagna e Marche. Tante le segnalazioni arrivate da Ravenna, Comacchio, Cervia, Cesenatico e Rimini. La scossa è stata ben avvertita anche nelle Marche settentrionali, ovvero nel pesarese. Tremori e boati giunti anche sul Delta del Po, nel rodigino e nel veneziano meridionale.

Il sisma è stato percepito per solo per pochi istanti grazie alla notevole distanza dell’epicentro dalla terraferma e la profondità piuttosto pronunciata. Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

