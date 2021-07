Affascinante congiunzione in arrivo: Luna, Venere e Marte “vicinissimi” questa sera

Affascinante spettacolo nei cieli italiani questa sera con protagonisti il nostro satellite e due pianeti che daranno vita a una bellissima congiunzione.

Attorno alle 21 della serata odierna potremo osservare, guardando in direzione Ovest e piuttosto in basso sull’orizzonte, una sottile falce di Luna crescente (un paio d’ore prima del suo tramonto) accompagnata da Venere e Marte, i quali saranno ad una distanza apparente estremamente ridotta. I due pianeti infatti saranno ufficialmente in congiunzione nella giornata di Martedì 13, in quello che viene definito romanticamente un “bacio”.

Quanto alle condizioni del cielo, avremo scarsa o assente copertura nuvolosa sulle regioni centro-meridionali, dunque situazione ottimale per osservare stelle e pianeti. Qualche nube invece al Nord, in particolare sul nord-ovest e sulle Alpi per l’avvicinarsi di una perturbazione atmosferica.

A cura di Francesco Ladisa

