Le esultanze ai rigori di Italia-Inghilterra rilevate dai sismografi dell’INGV!

I sismografi sono strumenti notoriamente atti a registrare i fenomeni sismici ma può accadere talvolta che questi apparecchi rilevino anche fenomeni di carattere antropico.

E’ quanto accaduto infatti ieri sera durante la partita fra Inghilterra e Italia, finale degli Europei di calcio. L’esultanza contemporanea di un gran numero di persone è stata infatti registrata dai sismografi della rete nazionale dell’INGV. In particolare il segnale della stazione sismica di Montecelio in provincia di Roma (MTCE) ha mostrato un evidente incremento (come possiamo vedere nel grafico) con dei picchi in corrispondenza dell’esultanza ai rigori segnati (e a quelli parati) che hanno regalato la vittoria alla nazionale Italiana.

In pratica i boati e le urla della gente hanno provocato una piccola vibrazione del suolo, come se si fosse verificata una leggerissima scossa di terremoto.

Ecco l’articolo pubblicato sul sito ingvterremoti.com dagli esperti dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Un breve spazio alla festa…

Non è la prima volta che la rete nazionale sismica dell’INGV registra fenomeni che non sono legati ad attivitĂ naturale, ma all’attivitĂ umana. Traffico urbano, aerei che rompono la barriera del suono, attivitĂ industriali e minerarie, concerti, manifestazioni sportive: piccole vibrazioni del suolo che la sensibilitĂ delle stazioni sismiche sono in grado di registrare. Anche il nostro entusiamo durante i rigori della finale euro2020 tra Italia ed Inghilterra è stato registrato, anche se probabilmente in misura minore del passato per via delle precauzioni per il Covid. Qui il segnale della stazione sismica di Montecelio in provincia di Roma (MTCE) durante i rigori. Non è una grande cittĂ , ma in questo caso la registrazione è stata possibile perchè la stazione è collocata all’interno dell’abitato e su uno strato di roccia che ha un ridotto livello di rumore sismico di fondo.

Siamo CAMPIONI D’EUROPA!

A cura di Francesco Ladisa

