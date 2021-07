Aereo partito da Malpensa mitragliato dalla grandine in Piemonte, le immagini impressionanti

Temporali e forti grandinate hanno imperversato oggi sulle regioni del Nord Italia per effetto di una forte perturbazione atlantica.

Ancora una volta in Piemonte si sono verificati fenomeni particolarmente intensi. Abbiamo visto ad esempio la violenta grandinata avvenuta su Torino e provincia e i disagi provocati dai nubifragi nel verbano.

Il maltempo ha causato problemi nel pomeriggio anche a un volo decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a New York. Il Boeing 777-31H di Emirates ha iniziato la salita diretto a Nord-Ovest, poi arrivato sopra il lago d’Orta, nel pieno di una violenta turbolenza e di una fortissima grandinata, ha chiesto il rientro a Malpensa, scendendo rapidamente.

Il pilota ha tentato due atterraggi. Il primo atterraggio “mancato” è stato sulla 17L, la pista sinistra presa da Nord; il secondo sulla 35L, la pista sinistra presa da Sud. L’aereo ha fatto un giro molto lungo, sorvolando anche Vigevano e Abbiate Grasso tre volte. Alla fine, verso le 18 è riuscito ad atterrare. Per fortuna senza gravi conseguenze, a parte per i danni ingenti riportati dal velivolo, come mostrano le impressionanti immagini a seguire.

Foto dalla pagina Facebook Vola Malpensa

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook