Meteo: il grande cambiamento inizia da oggi, violenti temporali al nord, primi fenomeni al centro

L’importante cambiamento del tempo annunciato nei giorni scorsi inizierà a concretizzarsi nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. L’alta pressione sub-tropicale è ormai agli sgoccioli e nel corso della settimana abbandonerà totalmente l’Italia concedendosi una lunga pausa.

Una vasta massa d’aria fresca e instabile, situata tra Francia e Germania, è in graduale estensione verso l’Italia: dapprima si fionderà sulle regioni del nord (già da oggi) dopodiché anche su quelle del centro-sud tra domani e giovedì. Insomma possiamo ormai confermare con certezza che il caldo intenso durerà altre 24-36 ore prima di essere sostituito da temperature accettabili e gradevoli.

Per il nord il gran caldo è già al capolinea, soprattutto per il nord-ovest dove quest’oggi avremo temperature massime addirittura inferiori ai 25°C. Questa perturbazione colma di temporali e aria più fresca potrebbe persistere in Italia almeno fino ad inizio prossima settimana, dando vita ad un prolungato break estivo.

METEO 13 LUGLIO 2021 | Instabilità in netto aumento già al mattino al nord e Toscana: rischio temporali intensi in Piemonte, con grandine e raffiche di vento. I fenomeni più estesi e più forti arriveranno tra pomeriggio e sera e investiranno gran parte del settentrione. Possibilità di forti grandinate, piogge a carattere di nubifragio e raffiche di vento sostenute sulla pianura Padana dal Piemonte al Veneto, poi in tarda sera fenomeni intensi anche sul Friuli Venezia Giulia. Colpite anche le aree alpine e prealpine dai forti fenomeni.

Rovesci sparsi e qualche temporale sulla Liguria orientale, dopodiché avremo un momentaneo miglioramento. Tempo in peggioramento invece su Toscana, Marche e Umbria, dove torneranno acquazzoni e temporali dopo tante settimane di siccità assoluta.

Sul resto del centro-sud tempo ancora stabile e molto caldo, con temperature fino a 40°C nei settori interni di Puglia, Calabria e Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

