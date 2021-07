Tempeste di fulmini in India: almeno 76 morti, tragedia durante “selfie di gruppo”

Almeno 76 persone sono morte a causa dei fulmini in diverse aree dell’India, colpita in questi ultimi giorni da violente tempeste che segnano l’inizio della stagione dei monsoni.

Nello stato del Rajasthan un “selfie di gruppo” si è trasformato in tragedia: 23 visitatori che si trovavano presso la torre di guardia del famoso Forte Amber, fortezza situata nella città di Amer, sono stati colpiti dalla tempesta di fulmini che si stava abbattendo sulla zona. Per 12 di loro (per lo più giovani) non c’è stato nulla da fare mentre gli altri sono rimasti feriti.

Grave il bilancio anche nello stato dell’Uttar Pradesh, il più popoloso dell’India, dove secondo le autorità sono state almeno 42 le vittime dei fulmini nella sola giornata di Domenica 11 Luglio.

A cura di Francesco Ladisa

