Tragedia in Bolivia: bus precipita in burrone, almeno 24 morti

Tragedia in Bolivia dove almeno 24 persone sono rimaste uccise e una decina ferite in seguito a un incidente che ha coinvolto un pullman, precipitato in un burrone.

L’incidente si è verificato nel sudest della Bolivia. Il pullman trasportava passeggeri a Sucre, capoluogo del dipartimento, dal paese di Patolo, distante 50 km.

In Bolivia sono frequenti gli incidenti d’autobus, il principale mezzo di trasporto per le lunghe distanze. Il 3 marzo un altro bus era caduto in un burrone provocando 21 morti su una strada tra Santa Cruz e Cochabamba.

A cura di Francesco Ladisa

