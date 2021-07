Violento temporale sul lago di Garda mette in fuga la gente [VIDEO]

Un fortissimo temporale si è abbattuto nel pomeriggio sul lago di Garda, come già vi abbiamo informato in questo articolo. Il temporale ha causato numerosi danni sia per la grandine di grosse dimensioni e sia per le intense raffiche di vento.

Intere infrastrutture elettriche sono state pesantemente danneggiate dal forte vento. La stessa sorte è capitata anche a pali e alberi, abbattuti dalle raffiche tempestose. Fortunatamente non ci sono feriti o vittime.

Impressionante il video (velocizzato) che arriva dal lago di Garda, che ci mostra gli attimi precedenti al forte temporale: l’arrivo dell’imponente “shelf cloud” ha mandato in fuga decine di persone dalla spiaggia.

La shelf cloud, ovvero la nube a mensola del temporale, appare molto bassa tanto da sovrastare le colline circostanti: questo fenomeno indica la presenza di un temporale molto intenso e con spiccati moti convettivi.

A cura di Raffaele Laricchia

