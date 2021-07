Piemonte: grandinata estrema su Castellinaldo d’Alba, accumuli esagerati di ghiaccio

Nord Italia duramente colpito dai temporali quest’oggi, con danni numerosi in lungo e in largo, dal Piemonte al Veneto. Vi abbiamo mostrato le immagini impressionanti delle grandinate e dei nubifragi avvenuti in Lombardia e altre località settentrionali, ma ora toniamo in Piemonte dove la grandine è stata nuovamente protagonista.

L’immagine che vi mostriamo arriva da Castellinaldo d’Alba, piccolo centro abitato in provincia di Asti: qui in serata si è abbattuto un rovescio di grandine a dir poco clamoroso, capace di accumulare per le strade svariati centimetri di ghiaccio. In alcuni tratti si registra oltre mezzo metro di accumulo, che ha reso necessario l’uso di pale e macchinari per rimuovere la grandine.

Danni ingenti nelle campagne, dove i chicchi hanno devastato fogliame e frutti. Fortunatamente i chicchi non sono stati di grosse dimensioni.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook