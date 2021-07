Drammatiche inondazioni in Germania, crollano case: decine di dispersi e vittime

Piogge torrenziali e forti temporali hanno investito ieri e in queste ultime ore la Germania per effetto della bassa pressione in quota isolatasi sul Centro-Europa, che nei prossimi giorni interesserà anche l’Italia portando forte maltempo soprattutto al centro-sud.

Il maltempo ha colpito varie zone del paese, con temporali localizzati che hanno riversato ingenti quantitativi di pioggia e creato le condizioni per forti inondazioni.

Drammatica la situazione negli stati della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato, in particolar modo nell’area dell’altopiano dell’Eifel, colpito da un’alluvione di proporzioni storiche. Qui le inondazioni e gli allagamenti, causati dallo straripamento di più corsi d’acqua, hanno travolto vari centri abitati, causando il crollo di almeno 6 edifici. Particolarmente preoccupante la situazione ad Altena, a sud di Iserlohn, dove un vigile del fuoco di 46 anni è morto durante un’operazione di salvataggio. Secondo le ultime notizie il bilancio è di almeno 40 persone disperse e 4 morti accertati.

I vigili del fuoco sono impegnati in seguito a molteplici incidenti, alberi in strada, scantinati allagati e strade interrotte. In queste ore la fase di maltempo si sta attenuando, ma la situazione rimane estremamente critica in molte aree.

Was hier in der Eifel abgeht hab ich so in 34 Jahren nicht erlebt…. pic.twitter.com/ddfHfrsMtu — 🏳️‍🌈lufabom linksgrünversifftundstolzdrauf (@lufabom) July 14, 2021

A cura di Francesco Ladisa

