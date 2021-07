Europa centrale in ginocchio: oltre 120 vittime tra Belgio e Germania, ancora centinaia di dispersi

Belgio e Germania sono i Paesi dell’Europa centrale maggiormente colpiti dalla forte ondata di maltempo instauratasi due giorni fa. Gli estremi contrasti termici tra l’aria fresca atlantica e quella molto più calda africana arrivata nelle ultime settimane ha creato disagi giganteschi.

I temporali hanno riversato al suolo ingenti quantità di pioggia, anche superiori ai 200 mm nelle regioni del Nord Reno-Westfalia e della Renania-Palatinato. Le piogge alluvioni e le frane hanno travolto molti piccoli centri abitati, con conseguenze purtroppo disastrose. In questo articolo vi abbiamo mostrato le immagini terribili che arrivano dalla Germania.

Il bilancio delle vittime sale sempre più: in Germania sono 103 le vittime confermate, mentre in Belgio sono 23. Purtroppo si tratta di un bilancio provvisorio, considerando che mancano all’appello oltre 1000 persone in Germania. Le centinaia di dispersi vengono segnalate nel distretto di Bad Neuenahr-Ahrweiler, travolto da un’alluvione catastrofico, capace addirittura di spostare e abbattere le case.

Una nuova frana in Westfalia ha trascinato con sé alcune case e auto, provocando la morte di un numero imprecisato di persone a Erftstadt-Blessem. Lo scrive la Dpa citando un portavoce di Colonia, che ha affermato «ci sono delle vittime».

A cura di Raffaele Laricchia

