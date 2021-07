Meteo: violenta perturbazione dalla Germania verso l’Italia, oggi i primi forti temporali

La perturbazione che ha duramente colpito la Germania nelle scorse ore, è in lento movimento verso il Mediterraneo dove stazionerà per almeno tre giorni. La massa d’aria fresca tenderà a isolarsi sull’Italia, mentre tutt’attorno si rinforzerà l’alta pressione: questo fattore sarà determinante per la formazione di violenti temporali spesso stazionari, in grado di riversare al suolo ingenti quantità di pioggia.

Caldo e afa, dunque, saranno definitivamente spazzate via, ma il conto da pagare per la transizione da “caldo” a “fresco” rischia di essere pesante. Per il tipo di dinamica che andrà ad instaurarsi tra oggi e lunedì sarà altamente probabile osservare temporali molto intensi, nubifragi e grandinate dannose in tante località italiane, soprattutto al centro-sud.

Il nord Italia, paradossalmente, sarà il settore meno colpito da questa nuova perturbazione: la massa d’aria instabile attraverserà il nord nel corso della giornata odierna, dopodiché scivolerà sul centro-sud e vi persisterà per circa tre giorni.

METEO 16 LUGLIO 2021 | Netto peggioramento del tempo su gran parte del centro-nord: tra pomeriggio e sera in arrivo temporali intensi e persistenti su Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e zone interne del Lazio. Acquazzoni diffusi e locali temporali molto forti anche in Liguria (specie zone interne), Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e arco alpino.

I fenomeni più intensi riguarderanno le aree interne del centro Italia, mentre sulle coste avremo piogge e temporali molto più deboli e sparpagliati.

Isolati forti temporali potrebbero formarsi anche nelle zone interne della Campania e della Puglia centro-settentrionale (foggiano e BAT), mentre altrove avremo l’ennesima giornata di bel tempo, l’ultima in attesa del forte peggioramento atteso domani.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook