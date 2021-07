Puglia: enorme “dust devil” nelle campagne baresi [VIDEO]

Caldo e siccità sono gli elementi fondamentali per la formazione di un “dust devil”, ovvero un “diavoletto del deserto”. Questi vortici molto simili ai tornado riescono a svilupparsi in condizioni di tempo stabile, con cielo sereno e clima particolarmente caldo.

Ed è proprio quello che è avvenuto oggi pomeriggio nelle campagne del sud-est barese, precisamente su Casamassima: un grosso vortice di polvere si è sviluppato a pochi passi da un tendone di uva da tavola, fortunatamente senza creare alcun danno. Il video è stato pubblicato sui social da Lorenzo Diomede:

Come si forma un dust devil? La sua forma richiama molto quella delle tromba d’aria, tuttavia le dimensioni sono molto più piccole e l’altezza del cono di sabbia e polvere non si eleva oltre i 500 metri. La sua energia e di conseguenza gli effetti provocati sull’ambiente, sono in generale limitati e sono quasi sempre innocui per le persone, sebbene ci sono stati dei casi in cui i dust devil raggiungevano grosse dimensioni tanto da provocare dei danni. La sua formazione è causata da un eccessivo surriscaldamento di un suolo molto secco e polveroso: il forte aumento della temperatura genera una piccola bassa pressione nello strato d’aria prossimo al suolo, all’interno della quale comincia ad affluire aria dalle zone circostanti. Ecco che viene a generarsi una piccola area di instabilità con vento via via sempre più forte, capace poi di sfociare in piccoli mulinelli polverosi.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook