Forti temporali oggi al centro-sud, l’allerta della Protezione Civile

Un cut-off depressionario interessa l’area mediterranea coinvolgendo direttamente la nostra penisola. Tale configurazione accentuerà notevolmente l’instabilità con temporali localmente intensi che interesseranno le nostre regioni centro-meridionali nel corso del week end.

Vediamo le previsioni e le allerte emesse dalla Protezione Civile per oggi, Sabato 17 Luglio 2021.

Bollettino meteo per Sabato 17 Luglio

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone centro-orientali di Marche, Abruzzo e Molise e sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Marche, Abruzzo e Molise, su Puglia centrale, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, Campania, e Basilicata centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, restanti zone di Lazio ed Umbria, su Sardegna meridionale ed orientale, sul resto del Sud peninsulare, su Toscana meridionale, Romagna, coste veneto-friulane, Alpi venete, Trentino e Alto Adige, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento al Nord e sulla Toscana, in calo, localmente sensibile, sulle regioni centro-meridionali adriatiche.

Venti: forti settentrionali su regioni adriatiche centro-settentrionali, Appennino romagnolo, zone Appenniniche centrali in estensione al resto di Toscana, Umbria e Lazio; forti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con rinforzi di burrasca sui settori occidentali e meridionali delle due isole maggiori.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno, lo Ionio meridionale e localmente l’Adriatico centrale.

Allerta meteo, il comunicato della Protezione Civile

Nel corso del fine settimana la presenza di una struttura depressionaria centrata sul nostro Paese sarà responsabile del peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte delle regioni centrali e meridionali, in particolare sulle zone adriatiche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di venerdì 16 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne del Lazio, in estensione dalle prime ore di sabato 17 luglio, alla Campania e alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, in modo particolare nel corso della notte sui settori adriatici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 16 luglio, allerta arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia. Allerta gialla è stata invece valutata sull’intero territorio di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Umbria e su restanti settori di Abruzzo e Puglia.

A cura di Francesco Ladisa

