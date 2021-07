Maltempo in Puglia: violento nubifragio su Acquaviva, 80 mm in poco tempo e città in tilt

Il maltempo è arrivato anche al sud dopo tante settimane condizionate dal gran caldo e dalla siccità. Sia chiaro, non sta piovendo ovunque come qualcuno potrebbe erroneamente immaginare, bensì sono in atto numerosi temporali disorganizzati ma a tratti davvero forti.

È il caso di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, duramente colpita da un nubifragio oggi pomeriggio. Da circa 2 ore sta piovendo senza un attimo di sosta sulla cittadina pugliese, mentre in altri paesi circostanti come Adelfia, Sannicandro o la stessa Bari per il momento non si è verificato alcun piovasco.

Su Acquaviva sono caduti, in breve tempo, oltre 80 mm di pioggia ed il temporale non accenna a placarsi. Il forte rovescio ha mandato in tilt Acquaviva, soprattutto nei punti nevralgici che da sempre soffrono gli improvvisi acquazzoni estivi. Diverse strade sono allagate e il livello dell’acqua ha raggiunto gli sportelli delle auto.

Piogge e temporali saranno protagoniste in numerose località pugliesi nelle prossime ore ed anche in serata. L’instabilità persisterà poi fino a lunedì, dopodiché avremo un graduale miglioramento del tempo.

A cura di Raffaele Laricchia

