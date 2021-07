Alluvioni in Austria: fiumi di fango travolgono Hallein [VIDEO]

Dopo le disastrose alluvioni che hanno colpito la Germania nei giorni scorsi, ora tocca all’Austria fare i conti con temporali eccezionali.

Duramente colpita la cittadina di Hallein, alle porte di Salisburgo. Le piogge torrenziali hanno causato la piena del Kothbach che ha invaso l’intero centro abitato. Fiumi di acqua, fango e detriti vari hanno travolto strade e abitazioni, trascinando via alberi e automobili con grande facilità .

Travolte dall’acqua anche alcune persone, fortunatamente salvate in tempo. Al momento non risultano feriti o vittime in Austria. Impressionanti le immagini che arrivano da Hallein:

Altre immagini da Hallein, travolta dal fiume in piena:

A cura di Raffaele Laricchia

