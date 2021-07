Rovesci e temporali in Sicilia: nubifragio su Palermo dopo mesi di siccità

Dopo tanta attesa il maltempo è arrivato anche in Sicilia: non ci troviamo in presenza di una perturbazione organizzata, bensì di instabilità sparsa caratterizzata da rovesci e temporali intermittenti. Alcuni di questi fenomeni, però, si stanno rivelando particolarmente violenti come avvenuto su Palermo e il suo hinterland.

Attorno all’alba si è scatenato un forte temporale su Palermo ed è poi proseguito per oltre un’ora. L’intenso rovescio ha scaricato al suolo importanti quantità di pioggia che hanno inevitabilmente causato allagamenti e disagi alla circolazione. Gli accumuli più importanti sono stati registrati nei settori meridionali di Palermo come Piazza Villagrazia che rileva 63 mm di pioggia o addirittura Monreale che segna quasi 100 mm caduti in breve tempo.



Accumuli notevoli anche a Bagheria (46.5 mm), Isola delle Femmine (55 mm) e Carini (67 mm). La presenza di terreni molto secchi ha amplificato l’estensione degli allagamenti.

Le zone con maggiori disagi sono via Ugo La Malfa, i sottopassaggi di viale Regione Siciliana, via Messina Marine, soprattutto nella zona in prossimità dell’ospedale Buccheri La Ferla. Auto sommerse dall’acqua anche fra via Imera e via Colonna Rotta, tratto che è stato necessario chiudere al traffico vista la massiccia quantità di acqua.

Il maltempo proseguirà almeno fino a domani, soprattutto nei settori interni dove potranno svilupparsi intensi temporali pomeridiani e serali.

A cura di Raffaele Laricchia

