Alluvione sul Gargano: acqua e fango travolgono le strade di San Marco in Lamis [VIDEO]

Continua a piovere incessantemente sul Gargano centro-occidentale dove dalle prime ore della nottata insiste un forte temporale auto-rigenerante, come vi abbiamo già documentato in un precedente articolo.

La zona più colpita è quella fra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, dove si può parlare ormai di un evento alluvionale. La Protezione Civile segnala oltre 250mm di pioggia San Marco in Lamis in circa 8 ore. Un dato impressionante che si traduce in pesanti allagamenti e criticità idro-geologiche.

Nella zona infatti si riscontrano sempre più allagamenti, frane e smottamenti, con conseguenti disagi alla circolazione stradaria e ferroviaria. Molte strade sono interrotte o impercorribili. Risulta isolata la frazione di Borgo Celano. Preoccupa il fiume Candelaro, ingrossatosi per le piogge incessanti: ai suoi lati e nei terreni sub-collinari i canali si sono trasformati in torrenti rigonfi d’acqua.

Vi mostriamo un filmato che arriva dalla zona di San Marco in Lamis.

A cura di Francesco Ladisa

