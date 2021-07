Caldo estremo in Turchia: superati 49 gradi a Cizre, è record storico

L’arrivo di aria fresca e instabile nel Mediterraneo centrale ha avuto conseguenze decisamente rilevanti sull’est Europa e il vicino Oriente. Mentre in Italia abbiamo assaporato temperature decisamente più gradevoli per diversi giorni, soprattutto al centro-sud, in Turchia si è verificata una delle più forti ondate di caldo della sua storia.

Le caldissime correnti sub-tropicali, non trovando spazio nel Mediterraneo centrale, sono sfociate su Grecia e Turchia dove hanno scatenato un aumento termico davvero rilevante.

Sulla città turca di Cizre, situata nella provincia di Şırnak, nell’est della Turchia, la temperatura ha raggiunto ben 49.1°C. La temperatura è stata registrata nel pomeriggio di oggi 20 luglio 2021. SI tratta, al momento, della temperatura più alta mai registrata nella città turca da quando esistono le rilevazioni.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>