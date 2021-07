Fulmine si abbatte su campanile chiesa a Campobasso, almeno 100 mila euro di danni

Un fulmine si è abbattuto nella giornata di Domenica sulla chiesa di San Giovanni in Galdo, a Campobasso, durante uno dei numerosi temporali che hanno colpito il Sud Italia nel corso del week end.

La scarica elettrica ha colpito in pieno il campanile della chiesa, danneggiando gravemente parte della struttura. Inoltre i calcinacci caduti hanno danneggiato delle abitazioni circostanti. Da una prima stima, i danni ammontano a circa 100 mila euro. Il fulmine ha danneggiato in paese anche decine di elettrodomestici di abitazioni private.

Quanto alla torre colpita, la zona è stata transennata e ora il sindaco è al lavoro per reperire una piattaforma e i ponteggi necessari per la messa in sicurezza. Non è stato registrato per fortuna nessun ferito.

A cura di Francesco Ladisa

