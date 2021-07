Drammatica alluvione colpisce la metropoli cinese Zhengzhou: diverse persone morte annegate nella metropolitana

Tocca anche alla Cina fare i conti con una disastrosa alluvione. Negli ultimi giorni piogge torrenziali infatti hanno colpito l’area di Zhengzhou, capitale della provincia centrale dello Henan.

La metropoli, che conta 12 milioni di abitanti, è stata in molti punti invasa dall’acqua, che ha raggiunto o superato addirittura il metro di altezza, in seguito all’esondazione del Fiume Giallo. Un primo bilancio parla di 18 vittime ma il numero di dispersi è elevato e si teme che l’eccezionale ondata di maltempo possa aver causato centinaia di morti. In città sono state evacuate più di 200 mila persone.

Drammatiche le scene che circolano sui social network, che mostrano la gente rimasta intrappolata nei vagoni della metropolitana con l’acqua che arrivava alla gola. Alcune persone (12 probabilmente) hanno perso la vita per annegamento.

A cura di Francesco Ladisa

