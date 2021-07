Disastrosa alluvione in Turchia: la città di Arhavi è sommersa [FOTO E VIDEO]

Ancora una volta dobbiamo documentare un evento meteorologico estremo, avvenuto oggi nella Turchia orientale.

Un violento temporale si è abbattuto nel distretto di Arhavi, nella regione del Mar Nero. La pioggia torrenziale caduta in un breve lasso temporale (oltre 150 millimetri) ha provocato l’esondazione del torrente Kapisre, che attraversa la città di Arhavi.

Acqua e fango hanno invaso strade e allagato i piani bassi delle abitazioni. Come mostrano le immagini diverse automobili sono state trascinate dalla furia dell’acqua. I danni sono ingenti anche se al momento non si segnalano feriti o vittime. Diverse persone sono state tratte in salvo per mezzo di barche e gommoni.

Inondazioni e pesanti disagi anche nei distretti di Çamlıhemşin, Ardeşen e Fındıklı di Rize, dove i corsi d’acqua sono straripati e si sono verificate frane e smottamenti.

Arhavi ve bölgemizde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #Arhavi pic.twitter.com/VFS2TQmIIP — DenizinAsiÇocukları (@denizinasileri) July 22, 2021

Artvin’in Arhavi ilçesi aşırı yağış sonucu sular altında kaldı pic.twitter.com/252zOecVo2 — Politic Türk (@politicturk) July 22, 2021

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook