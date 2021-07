Scossa di terremoto in Molise, avvertita anche in Abruzzo: i dati INGV

Una scossa di terremoto si è verificata alle ore 16:16 di oggi in Molise, in prossimità del confine con l’Abruzzo. Il sisma è stato di magnitudo 3.0 sulla scala Richter e si è verificato nei pressi di Capracotta, in provincia di Isernia.

La scossa, avvenuta a una profondità di 21 km, è stata avvertita nella provincia di Isernia, ma anche nell’area meridionale dell’Abruzzo, fra le province di Chieti e L’Aquila.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Capracotta IS 3 903 903 Castel del Giudice IS 4 346 1249 Ateleta AQ 5 1181 2430 San Pietro Avellana IS 5 503 2933 Vastogirardi IS 6 704 3637 Sant’Angelo del Pesco IS 7 364 4001 Pescopennataro IS 8 285 4286 Gamberale CH 10 320 4606 Castel di Sangro AQ 11 6538 11144 Pizzoferrato CH 11 1130 12274 Agnone IS 12 5139 17413 Quadri CH 13 815 18228 Borrello CH 13 354 18582 Roccaraso AQ 13 1627 20209 Carovilli IS 13 1359 21568 Rosello CH 13 237 21805 Roccasicura IS 14 550 22355 Rionero Sannitico IS 14 1118 23473 Rivisondoli AQ 15 700 24173 Forlì del Sannio IS 15 675 24848 Civitaluparella CH 15 351 25199 Castelverrino IS 15 115 25314 Fallo CH 15 139 25453 Pescocostanzo AQ 16 1128 26581 Roio del Sangro CH 16 103 26684 Pietrabbondante IS 16 759 27443 Poggio Sannita IS 16 702 28145 Belmonte del Sannio IS 16 768 28913 Montenerodomo CH 17 690 29603 Villa Santa Maria CH 18 1346 30949 Scontrone AQ 18 574 31523 Acquaviva d’Isernia IS 18 425 31948 Montenero Val Cocchiara IS 18 538 32486 Montelapiano CH 18 82 32568 Pescolanciano IS 18 855 33423 Alfedena AQ 19 864 34287 Castiglione Messer Marino CH 19 1790 36077 Palena CH 20 1392 37469 Miranda IS 20 1047 38516 Monteferrante CH 20 129 38645 Montebello sul Sangro CH 20 88 38733

A cura di Francesco Ladisa

