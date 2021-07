Video: un incredibile “tornado” di zanzare in Siberia

Un fenomeno singolare è avvenuto in Siberia nei giorni scorsi. Nel villaggio di Ust-Kamchatsk, sulla costa orientale della Kamchatka, si sono raggruppate milioni di zanzare, creando una sorta di “tornado”.

Il tutto è stato ripreso in questo video, divenuto subito virale e riportato da diverse testate giornalistiche. Il fenomeno non è così inusuale in quanto si verifica ogni estate in questa regione, soprattutto dopo le giornate di pioggia; tuttavia, scrive il giornale Siberian Times, «così tante zanzare come quest’anno non si erano ancora viste».

Questi sciami sono innocui per gli esseri umani, ha dichiarato la scienziata Lyudmila Lobkova, intervistata dal giornale. Le zanzare maschio ronzano intorno alle femmine per accoppiarsi, formando questi sciami cilindrici di diversi metri di altezza, che sembrano appunto dei tornado. Naturalmente nulla a che vedere con i tornado che si formano dalle nuvole, quelli si, decisamente pericolosi.

A cura di Francesco Ladisa

