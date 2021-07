Meteo Italia: Venerdì di bel tempo, isolati acquazzoni sui rilievi

La giornata odierna si presenterà ampiamente stabile sulla penisola grazie al consolidamento dell’alta pressione. Il caldo sarà leggermente in intensificazione ma ancora senza grandi eccessi su tutto lo Stivale (in attesa di una forte ondata di calore prevista dal week end e soprattutto la settimana prossima, di cui vi parleremo più in là).

Della locale instabilità atmosferica potrà interessare solo le aree montuose del Nord, in particolare fra tarda mattinata e pomeriggio potranno verificarsi dei locali rovesci o brevi temporali sul Trentino Alto Adige, su alto Veneto e rilievi friulani. Decisamente stabile il tempo in Pianura Padana. Qualche rovescio è atteso anche sulla fascia appenninica, in particolare fra Abruzzo e Basilicata. Tanto sole sui restanti settori.

A cura di Francesco Ladisa

