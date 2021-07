Svizzera: alluvione lampo vicino Lucerna [VIDEO]

L’arco alpino sta facendo i conti con pesanti temporali generati dallo scontro tra l’aria fresca atlantica e quella molto più calda proveniente dall’Africa. Mentre gran parte d’Italia è alle prese con caldo intenso e afoso, il nord Italia, la Svizzera e l’Austria vengono colpiti da numerosi rovesci e grandinate di estrema entità . Le precipitazioni intense stanno causando allagamenti, smottamenti, frane e purtroppo anche alluvioni lampo.

Eloquenti le immagini che arrivano da Wolhusen, piccola cittadina della Svizzera sud-occidentale a pochi chilometri da Lucerna. Un violento nubifragio, oggi pomeriggio, ha dato vita ad un alluvione lampo che ha seminato danni ingenti in un lungo e in largo.

Decine gli scantinati allagati e i piani terra delle abitazioni travolte da acqua e detriti. Alcune vie cittadine si sono trasformate in fiumi in piena che hanno travolto le auto, trascinandole via per decine di metri. Fortunatamente al momento non ci sono segnalazioni di vittime o feriti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook