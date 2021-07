Violento temporale in Lombardia: gravi danni a Gallarate e nel varesotto

Un violento temporale (probabile supercella) sta colpendo l’area nord-occidentale della Lombardia. Il sistema temporalesco ha interessato inizialmente l’area di Varese e poi spostandosi verso est ha interessato anche il comasco e il lecchese. Attualmente il temporale è ancora attivo a ridosso del bergamasco.

Purtroppo nella provincia di Varese si registrano ingenti danni in seguito al passaggio del temporale. A Gallarate, il vento, che ha raggiunto all’incirca i 100 km/h, ha divelto un tetto di notevoli dimensioni, con lamiere e detriti che sono finiti su diverse automobili, danneggiandole. L’incidente si è verificato in via Ortello. Abbattuti anche alberi e cartelloni stradali. I vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti della cittĂ .

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook