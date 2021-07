Forte temporale sul milanese: gru crolla su palazzo a Rozzano, decine di evacuati

Paura a Rozzano, comune a sud di Milano, per il crollo di una grossa gru su un palazzo verificatosi attorno alle 13 di oggi.

Probabilmente a causa delle forti raffiche di vento generate dal passaggio di un temporale che ha colpito la provincia di Milano, la struttura è improvvisamente crollata sull’edificio situato in via Pasolini, all’altezza del civico 13.

La gru ha bucato una parte della facciata del palazzo ma per fortuna il crollo della struttura sull’edificio non ha provocato alcun ferito. I vigili del fuoco, per precauzione, stanno facendo evacuare 24 famiglie dal palazzo.

A cura di Francesco Ladisa

