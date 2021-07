Il bombardamento di grandine nel parmense: video impressionante dalla zona di Fidenza

Sono enormi i danni del violento temporale (a supercella) che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi l’area della bassa parmense, in Emilia Romagna.

Pioggia, grandine e raffiche di vento hanno sferzato una vasta area che va dal fiume Po a Salsomaggiore Terme, passando per Colorno, San Polo di Torrile e Fidenza. Proprio Fidenza risulta una delle località più colpite, soprattutto dalla grandine, che qui ha raggiunto dimensioni eccezionali.

Come vi abbiamo documentato già in altri articoli, sull’autostrada A1 all’altezza di Fidenza decine di auto sono state letteralmente devastate dalla grandinata, che ha portato alla chiusura del tratto stradale. Registrati anche alcuni tamponamenti, ma per fortuna non sembrano esserci conseguenze gravi a persone.

Molti danni e disagi anche a Fidenza città . Il sindaco ha informato che la Polizia Locale, le forze dell’Ordine e i vigili del fuoco stanno intervenendo in diversi punti per garantire la sicurezza stradale e delle persone. In centro storico una copertura di un edificio si è completamente sbriciolata e diversi pezzi di truciolato, anche grandi, sono ora sparsi in varie parti del centro storico, in particolare via Cavour. Molto strutture private, con sedie, tavoli, tendoni, sono danneggiate.

In questo video che vi mostriamo, i momenti del “bombardamento” di grandine nei pressi di Fidenza, con chicchi di ghiaccio grandi anche 5-7 centimetri.

A cura di Francesco Ladisa

