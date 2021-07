India: frana causa 9 vittime, i grossi massi ripresi in caduta [VIDEO]

Una frana ha travolto nove persone in India, precisamente nella regione settentrionale dell’Himachal Pradesh. I grossi massi sono precipitati lungo il versante di una montagna per poi abbattersi su diverse abitazioni e su un ponte, mandandolo in mille pezzi.

Purtroppo sono almeno nove le vittime, mentre altre tre persone sono rimaste ferite dopo che un grosso masso si è schiantato sulla loro autovettura.

Impressionante il video che riprende in diretta la caduta dei grossi massi:



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook