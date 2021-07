Parma, grandinata estrema in autostrada: video impressionante all’interno dell’auto

Continuano ad arrivare immagini impressionanti dall’autostrada A1, precisamente nel tratto emiliano tra Parma e Fidenza. La devastante grandinata avvenuta oggi pomeriggio ha danneggiato migliaia di automobili, molte anche in modo gravissimo.

Si è trattato di un fenomeno estremo, nato dallo scontro tra aria fresca atlantica e aria nettamente più calda presente nei bassi strati. Oggi, in Emilia, le temperature erano particolarmente alte così come i tassi di umidità , determinanti per la formazione di un severo temporale di tipo “supercella“.

I grossi chicchi di grandine, con diametro superiore ai 6 cm, ha causato danni enormi a piante, case e automobili. VI mostriamo un altro video impressionante che arriva dall’autostrada A1 vicino Parma, dove centinaia di automobilisti hanno dovuto assistere inermi alla distruzione delle proprie vetture sotto i colpi della grandine.

A cura di Raffaele Laricchia

