Sardegna avvolta dalle fiamme, Cuglieri non esiste più, è un paese fantasma

Situazione sempre più critica in Sardegna, dove gli incendi stanno devastando numerosi ettari di territorio mandando in fumo anni e anni di rimboschimento.

Cuglieri è la località più colpita dalle fiamme: la piccola cittadina dell’oristanese è ormai un paese fantasma. I suoi abitanti sono stati evacuati, mentre molte abitazioni sono state divorate dagli incendi che da sabato hanno colpito duramente la provincia. “Sembra di essere ai piedi di un vulcano”, raccontano alcuni abitanti della zona.

I danni sono incalcolabili ma fortunatamente non ci sono state vittime. Purtroppo tanti agricoltori e pastori sono sul lastrico, avendo perso ogni cosa, finanche il bestiame. Molte pecore, infatti, non ce l’hanno fatta sia per le fiamme che per i densi fumi sprigionati dagli incendi.

«Tutto da noi non esiste più. Ci sono solo macerie fumanti», ha raccontato il proprietario di una distilleria. «Se qualcuno non verrà a darci una mano, al più presto, questa volta sarà difficile ritornare a vivere” ha detto sconsolato un allevatore che nella notte fra sabato e domenica ha perso tutto.

Caldo e siccità purtroppo saranno ancora protagonista nel corso della settimana: l’alta pressione sub-tropicale porterà una nuova estrema ondata di caldo con temperature vicine ai 40°C in tante località sarde (così come sul resto del Meridione). L’assenza di pioggia sarà la condizione peggiore con cui dovrà fare i conti l’isola, almeno fino ai primi giorni di agosto.

A cura di Raffaele Laricchia

