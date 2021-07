Allerta della Protezione Civile per Sabato: nuova forte ondata di maltempo al Nord

Un nuovo impulso instabile è in procinto di interessare il Nord Italia e lo farà ancora una volta con forti temporali che investiranno le regioni settentrionali soprattutto fra Sabato e Domenica. La Protezione Civile ha emanato una prima allerta meteo rivolta alla giornata di domani, che riportiamo di seguito. A seguire anche il bollettino meteo completo per Sabato 31 Luglio.

Maltempo: rovesci e temporali al Nord

Allerta gialla in tre regioni

Un sistema frontale atlantico, durante il fine settimana, andrà ad interessare gran parte delle regioni settentrionali dell’Italia con manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità.

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di domani, sabato 31 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 31 luglio, allerta gialla in Piemonte, nella Provincia Autonoma di Trento e su buona parte della Lombardia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Previsioni meteo Sabato 31 Luglio 2021

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e centro-settentrionale e su Lombardia occidentale e nord-orientale con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, resto di Lombardia e Piemonte, su Valle d’Aosta e Liguria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna centro-occidentale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in aumento nei valori serali su Sardegna e Sicilia, con massime molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, elevate sull’Emilia-Romagna, nelle zone interne delle regioni centrali e sulla Campania, con punte molto elevate tra Romagna e Marche.

Venti: tendenti a localmente forti meridionali sulla Sardegna e dalla sera sulle coste di Toscana e Lazio.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook