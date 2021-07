Caldo e afa notturna su mezza Italia: Reggio Calabria 30°C in piena notte

Sono notti tropicali quelle che stiamo vivendo in tante località italiane, soprattutto al sud Italia. L’alta pressione africana è ancora protagonista solitaria nella scena mediterranea e lo sarà ancora a lungo, probabilmente per quasi tutta la prossima settimana.

Il caldo intenso, quindi, ci farà compagnia per molti giorni e lo avvertiremo sempre più anche di notte: il costante aumento delle temperature ed il parallelo aumento dell’umidità relativa (a causa della costante evaporazione dei mari e dei fiumi in un contesto anticiclonico) aumenteranno giorno dopo giorno il disagio fisico legato alla percezione del caldo.

La notte appena trascorsa si è rivelata molto calda e afosa su quasi tutto il sud Italia, soprattutto per le località costiere e pianeggianti letteralmente avvolte dall’umidità e dalle alte temperature. Solo sulle colline e sui monti la temperatura è riuscita a scendere su valori più accettabili ma comunque troppo alti per le alte quote.

Tra Calabria e Sicilia alcune località hanno registrato una temperatura minima superiore ai 30°C: spiccano fra tutte Reggio Calabria con 30.1°C in piena notte, San Mauro Marchesato (KR) con 31.4°C, Punta Stilo (RC) addirittura con 31.7°C.

in Sicilia troviamo Sant’Agata Li Battiati (CT) con una temperatura minima di 30.1°C. Sul resto di Sicilia, Calabria e poi anche in Puglia le temperature minime oscillano tra 26 e 29°C, ma con tassi d’umidità molto alti.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>