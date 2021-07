Devastanti incendi in Turchia, colpita la zona turistica di Antalya: vittime, feriti e migliaia di animali morti

Una forte ondata di caldo dovuta all’espansione verso nord dell’Anticiclone nord-africano sta interessando l’intera area mediterranea, colpendo intensamente anche Grecia e Turchia.

Le temperature bollenti e i venti caldi stanno purtroppo contribuendo alla diffusione di numerosi incendi, che stanno colpendo in particolar modo l’area meridionale della Turchia. Le fiamme interessano soprattutto l’area di Antalya (Adalia), una zona turistica dove vi sono migliaia di turisti, locali e stranieri. Dopo i primi focolai nelle aree boschive, anche zone abitate, villaggi vacanze e alberghi, sono stati raggiunti dai roghi. Il bilancio è di almeno 4 morti e oltre 120 feriti. Numerose le persone evacuate.

Il ministro turco dell’Agricoltura, Bekir Pakdemirli, ha riferito che è stato evacuato un hotel nei pressi di Bodrum, a circa 300 chilometri da Antalya. Negli incendi, ha fatto sapere il ministro, sono morte anche 150 mucche e migliaia di pecore e capre.

Inquietanti le immagini diffuse sui social media e tv turche: si vedono infatti persone che scappano dalle loro automobili e fuggono da strade invase da fumo denso, in particolare nella zona attorno a Manavgat.

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021