Eccezionale ondata di freddo e neve in Brasile, le immagini

Mentre in Italia stiamo vivendo una delle più calde estati di sempre, dall’altro lato del mondo l’inverno procede a gonfie vele e sta clamorosamente mostrando connotati a dir poco eccezionali.

Una vasta e intensa ondata di freddo antartico sta colpendo in pieno l’America meridionale, ed in particolare Argentina centro-settentrionale e Brasile centro-meridionale. Il freddo è dilagato sin verso il cuore del Brasile, a latitudini quasi tropicali. La neve si è spinta a quote bassissima in Argentina e nel Brasile meridionale, a quote modeste più a nord.

I video che vi mostriamo arrivano da Gramado, città brasiliana situata a latitudini proibitive: la località è situata a circa 800 metri di altitudine, ma ci troviamo pur sempre ad una latitudine paragonabile a quella dell’Algeria centrale (praticamente non lontano dal tropico).



Le temperature sono crollate di oltre 10-12°C sotto le medie del periodo su vastissime aree tra Brasile e Argentina, come appare evidente da questa mappa.

A cura di Raffaele Laricchia

