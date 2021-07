Palermo: grave incendio sul Monte Pizzuta, evacuate decine di famiglie

Un vasto incendio ha avvolto nella notte il Monte Pizzuta: le prime fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, ma nel corso della notte le fiamme si sono estese rapidamente fin tanto da minacciare molte abitazioni di Piana degli Albanesi, piccolo centro abitato alle spalle di Palermo.

Per precauzione sono state evacuate molte famiglie dalle strutture più a rischio e vicine al lungo fronte delle fiamme. Il vento di libeccio va ad alimentare con molta facilità l’incendio.

I punti di raccolta decisi dal sindaco Rosario Petta insieme alle forze dell’ordine sono i parcheggi di viale 8 Marzo e via Pietra di Maria. Decine di Vigili del Fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme mentre le forze dell’ordine sono impegnate sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Alle prima luci dell’alba sono arrivati mezzi di supporto per domare le fiamme.

Le fiamme hanno raggiunto anche il territorio di Monreale e Poggio San Francesco: sono centinaia gli ettari di bosco andati a fuoco tra la Pizzuta, Torre Pizzuta e la Riserva naturale orientata Serre della Pizzuta.

A cura di Raffaele Laricchia

