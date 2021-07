Allerta meteo: domani caldo estremo col libeccio, nord con tanto maltempo

Siamo alle porte di quella che potrebbe essere la giornata più calda dell’estate, almeno fino ad ora. Le temperature, già ora eccezionalmente alte, tenderanno a salire ulteriormente su tutto il centro-sud ad opera dei secchi e caldi venti di libeccio.

Questo vento sarà innescato da una perturbazione particolarmente intensa che proprio in questi minuti sta entrando dalla Francia sulle regioni settentrionali, a suon di temporali e grandinate. La perturbazione innescherà, nelle prossime 24 ore, un richiamo di aria molto calda sub-tropicale verso il Mediterraneo ed in particolare verso il centro-sud Italia, favorendo di conseguenza un ulteriore eccezionale aumento termico.

Le temperature saliranno con maggior insistenza sulle regioni adriatiche e quelle meridionali, ovvero dove i venti di libeccio saranno più presenti e favoriranno il fenomeno della compressione dell’aria (disperdendo umidità e facendo impennare le temperature verso l’alto).

I fatidici 40°C saranno toccati in tantissime località dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per Puglia, Basilicata, Calabria, Molise. Localmente ci saranno punte di 42-43°C in Puglia, Basilicata e Calabria, mentre in Sicilia è molto probabile che i termometri possano registrare temperature di 45°C nelle zone interne di catanese, siracusano, ragusano, ennese e nisseno.

Gran caldo anche su Umbria, Marche ed Emilia Romagna con picchi di 36-39°C.

Il caldo si farà sentire anche nelle ore di buio (sia all’alba che dopo il tramonto).

Lieve calo termico invece su Campania, Lazio e Toscana grazie all’aumento vertiginoso dell’umidità ad opera del libeccio (umidità fornita dal mar Tirreno). Questo significa che il caldo diverrà molto afoso.

Cambia tutto in Sardegna: qui arriverà finalmente aria meno calda da ovest e le temperature potranno scendere di almeno 6-7°C rispetto agli ultimi giorni.

NORD ITALIA ASSEDIATO DAI TEMPORALI | Mentre il centro-sud vivrà la più calda giornata dell’estate, al nord avremo una situazione totalmente opposta. Escludendo le alte temperature dell’Emilia Romagna, su tutto il settentrione avremo valori termici tra i 24 e 31°C. Il calo termico, tuttavia, avverrà tramite temporali estesi e intensi che per l’ennesima volta potranno causare grandinate, nubifragi e forti raffiche di vento.

A cura di Raffaele Laricchia

