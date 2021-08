Grecia: forte terremoto all’alba nell’Egeo, trema il Dodecaneso

Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi 1 agosto 2021, esattamente alle 06.31, nel mar Egeo e precisamente nel Dodecaneso.

Il sisma ha svegliato molte isole sud-orientali della Grecia ed anche diverse città della Turchia occidentali, non molto distanti dall’epicentro. Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.2, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 20 km di profondità .

Epicentro individuato in mare, tra le isole greche di Syrna e Tilos. Paura per tremori duraturi e piuttosto sostenuti nelle isole prossime all’epicentro: anche l’isola di Rodi, situata a 60 km dall’epicentro, la terra ha tremato per molti secondi.

Fortunatamente non ci sono danni a cose o persone.



A cura di Raffaele Laricchia

