Maltempo al nord-est: grandinata estrema su Pordenone all’alba, danni a colture e automobili devastate

Pessimo risveglio per gli abitanti della provincia di Pordenone, dove si è abbattuto poco fa un fortissimo temporale. Merito di una cella temporalesca originatasi in Veneto che si è portata sul Friuli occidentale acquisendo ulteriore energia e divenendo una supercella.Â

Purtroppo il temporale ha causato grandinate estremamente violente, che hanno interessato diverse località della provincia di Pordenone, senza risparmiare nemmeno Pordenone città . Fra i comuni più colpiti risultano Prata di Pordenone, Azzano Decimo, Tiezzo, Pasiano, San Vito al Tagliamento , Fiume Veneto, Taiedo di Chions, Villotta di Chions, Poincicco, Valvasone-Arzene, Brugnera.

La grandine caduta ha avuto dimensioni notevoli. In molti casi i chicchi erano grossi come palline da tennis, se non oltre, quindi anche 5-7 centimetri. La grandinata ha devastato colture e vegetazione in molti punti della provincia, ma anche danneggiato automobili, giardini di abitazioni, tapparelle e molto altro.

Ecco alcune immagini:

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook