Antartide: certificato il nuovo record di caldo, raggiunti i 18.3°C

Oltre un anno fa, precisamente il 6 febbraio 2020, nel cuore dell’estate australe si concretizzava quella che poi è diventata la temperatura più alta dell’Antartide.

Ci è voluto più di un anno per certificare in modo definitivo il nuovo record di caldo del polo sud: la temperatura massima rilevata dalla stazione Esperanza, una base argentina ubicata nella penisola Trinity, nel settore più settentrionale della penisola antartica, raggiunse in quel 6 febbraio ben +18.3°C.

Il nuovo record ha surclassato il precedente di 17.5°C, rilevato nella stessa stazione il 24 marzo 2015. Si tratta, dunque, della temperatura più alta mai registrata nel continente antartico, mentre per la regione antartica, che abbraccia anche altre terre emerse ghiacciate sotto il 60° parallelo, il record di caldo è di +19.8°C. Quest’ultimo dato venne rilevato in una piccola isola delle Orcadi Meridionali nel 1982.

Secondo L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia questo record è figlio dei cambiamenti climatici che stanno concentrando parte degli effetti proprio attorno ai due poli. Il cambiamento più critico, tuttavia, riguarda l’Artico.

A cura di Raffaele Laricchia

