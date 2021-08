Meteo: improvvise nubi verso il centro-sud, ulteriore calo delle temperature oggi

L’alta pressione sub-tropicale inizia a vacillare dopo settimane di dominio totale nel Mediterraneo. Scalfire questo altissimo muro molto caldo non sarà molto facile, ma le correnti più fresche e instabili atlantiche ci proveranno a più riprese nei prossimi giorni e, nei loro vari tentativi, riusciranno quantomeno a far scendere gradualmente le temperature sulle regioni centro-meridionali.

Stamattina troviamo un corposo ammasso nuvoloso nel Tirreno, il quale si estende dalla Sardegna a Lazio e Campania. Si tratta di un peggioramento molto blando, quantomeno però in grado di arrecare qualche piovasco o temporale in Sardegna e qualche rapida pioggia anche in Campania. Grazie a queste nubi le temperature fanno fatica a salire e si mantengono attorno ai 23-26°C.

Le nubi sono attese in aumento nelle prossime ore anche su Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo ma con fenomeni quasi inesistenti. Ne risentiranno invece le temperature, che nelle ore centrali della giornata risulteranno leggermente più basse rispetto a ieri. Le escluse dal calo termico saranno Calabria e Sicilia, dove farà ancora molto caldo e avremo picchi superiori ai 40°C nelle zone interne.

Qualche isolato temporale potrà svilupparsi anche al nord, soprattutto sull’arco alpino, in Lombardia, in Veneto, in Emilia e nelle zone interne della Liguria.

A cura di Raffaele Laricchia

