Trombe marine sul delta del Po, le immagini spettacolari

Una piccola ma insidiosa cella temporalesca si è formata sul delta del Po nel primo pomeriggio di oggi, senza creare particolari situazioni di disagio. Un breve rovescio è avvenuto nel rodigino, tra Porto Tolle e Rosolina, ma la nube temporalesca è rapidamente scivolata nel mar Adriatico.

Nel momento in cui la nube ha toccato il mare sono venute a formarsi due splendide trombe marine ravvicinate, ben distanti dalle coste venete ed emiliane. La tromba marina più grande e in primo piano è stata fotografata da decine di persone, affascinati da un fenomeno tanto spettacolare quanto minaccioso.

La tromba marina non ha causato nessun danno o disagio, dato che per l’intero suo piccolo arco di vita è rimasta relegata in mare.



A cura di Raffaele Laricchia

