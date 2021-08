Sardegna: non ce l’ha fatta Angelo, il cane pastore simbolo dei devastanti incendi

Angelo, il cane pastore che aveva lottato contro le fiamme per proteggere il suo gregge, purtroppo non c’è più. Angelo era rimasto a guardia delle sue pecore a Tresnuraghes, comune in provincia di Oristano, mentre i vasti incendi minacciavano la fattoria.

Il fedele cane era stato purtroppo colpito dalle fiamme sia alle zampe che al muso, motivo per cui era stato trasportato in gravi condizioni presso la clinica veterinaria. A Oristano l’equipe veterinaria, guidata da Paolo Briguglio e Monica Pais, lo ha preso in cura per cercare di salvargli la vita. Le complicazioni sono state molto gravi e dopo alcuni giorni è arrivata la triste notizia: «Ora non soffre più». Con questo messaggio i veterinari della clinica Duemari di Oristano hanno annunciato su Facebook la scomparsa del cane pastore Angelo.

Gli incendi hanno distrutto 20 mila ettari di territorio e danneggiato pesantemente aziende e abitazioni nella provincia di Oristano. Incendi importanti si sono diffusi anche in provincia di Alghero, anche in questo caso per la mano di piromani seriali. Il primo piromane è stato arrestato due giorni fa in provincia di Alghero.

A cura di Raffaele Laricchia

