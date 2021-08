Siccità estrema in Italia: pioggia latitante da mesi in molte regioni

L’egemonia dell’anticiclone africano ormai da inizio estate sta avendo conseguenze devastanti sulle risorse idriche italiane, a tal punto da poter parlare di “siccità estrema” in molte nostre regioni.

In molte località del centro-sud non piove addirittura dal mese di maggio, ovvero da tre mesi, mentre su altre è caduta così poca pioggia da non riuscire minimamente a risollevare il deficit idrico ormai imperante. L’assenza di pioggia sta avendo conseguenze molto pesanti sul comparto agricolo del centro-sud e dell’Emilia Romagna.

Dalla figura in alto potete osservare l’indice SPI (Standardized Precipitation Index), il quale sta ad indicare il livello di siccità presente sulla nostra penisola. Si tratta di un indice molto utile, in grado di quantificare le condizioni di siccità o di surplus idrico utilizzando i soli dati di precipitazione del nostro territorio. La pioggia caduta in un arco di tempo ben definito viene poi messo a confronto dai regimi climatici regionali, in modo da capire quale sia l’effettiva carenza o eccesso di precipitazioni rispetto alla normalità.

Ebbene dalla mappa è evidente la siccità estrema sul versante adriatico, soprattutto tra Romagna e Puglia, dove eccetto qualche raro temporale non piove praticamente da mesi. Le altissime temperature e i ripetuti episodi di vento molto secco hanno anche facilitato l’evapotraspirazione di terreni e piante, contribuendo ancor di più alla crisi idrica.

Le dighe del centro-sud vedono la loro capacità più che dimezzata e di questo passo la situazione potrebbe diventare estremamente critica.

Purtroppo al momento non si intravede alcun cambio di rotta rilevante. Il caldo africano sarà ancora protagonista almeno fino a Ferragosto, con momentanei picchi di caldo eccezionali oltre i 40°C. La pioggia, purtroppo, continuerà a schivare le regioni centro-meridionali e ad interessare in modo sporadico il nord (con fenomeni isolati ma violenti).

A cura di Raffaele Laricchia

