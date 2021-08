Meteo: temperature scese su tutta Italia, ma l’anticiclone africano è sempre in agguato

Nella notte è arrivata la tanto attesa rinfrescata su tantissime località del sud Italia, duramente colpite dal caldo nelle ultime settimane. Un gradevole vento di maestrale ha fatto scendere sia le temperature che l’umidità relativa, conferendo all’aria quella freschezza ben percepibile.

Le temperature sono scese anche su Calabria e Sicilia: le temperature oscillano, alle 9 del mattino, tra i 26 e 31°C, ma con umidità decisamente più bassa rispetto a ieri e ai giorni scorsi. Nulla di eccezionale, sia chiaro! Siamo semplicemente rientrati nella normalità dell’estate mediterranea.

METEO 6 AGOSTO 2021 | Giornata stabile su quasi tutta Italia, ad eccezione di isolati addensamenti in Liguria e qualche rovescio in Appennino e sull’arco alpino orientale. Possibilità di isolati temporali pomeridiani anche in Salento, nel leccese centro-settentrionale.

Temperature massime non oltre 30-33°C su quasi tutto il centro-sud, ad eccezione di Sardegna e Sicilia dove avremo picchi isolati di 35-36°C nelle aree interne e lontane dalle brezze marine. Sulle coste di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo e Lazio avremo quasi sempre temperature inferiori ai 30°C.

La serata sarà mite e gradevole su tutta la penisola.

Purtroppo la rinfrescata durerà troppo poco: da domani sera le temperature torneranno a salire a partire dal sud, dopodiché domenica avrà inizio l’ennesima intensa ondata di caldo di questa rovente stagione, come già descritto in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

